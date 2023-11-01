Бесплатные лекции о финансовой грамотности пройдут в библиотеках столицы

Бесплатные лекции о финансовой грамотности пройдут во всех административных округах столицы. Это совместный проект двух департаментов – финансов и культуры.

В правительстве решили, что финансовые лекции необходимы горожанам на фоне мошеннических атак. Занятия будут бесплатными, в ноябре лекции пройдут в библиотеках юго-запада и северо-запада столицы, а также Зеленограда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.