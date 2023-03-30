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Общество

Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировки телефонных мошенников

Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировки телефонных мошенников

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Роскомнадзор планирует внедрить новую систему блокировки телефонных мошенников. Только в 2022 году аферисты похитили больше 14 миллиардов рублей. Для подобных звонков или рассылки спама часто используют виртуальные номера, которые можно получить на специальных сервисах аренды.

Но виртуальные номера заводят не только правонарушители, но и обычные пользователи. Как новая система блокировки скажется на них? И как система будет отличать плохих пользователей от хороших?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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