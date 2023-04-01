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Общество

"Актуальный репортаж": москвичи пожаловались на рекламные листовки в подъездах жилых домов

"Актуальный репортаж": москвичи пожаловались на рекламные листовки в подъездах жилых домов

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В одной из московских многоэтажек появился ящик с надписью "Спам". Жильцы дома таким образом решили привлечь внимание к проблеме бумажного мусора в виде листовок. Подобной рекламной продукцией засыпан практически каждый московский подъезд. Дело в том, что законом рассылка рекламы через почтовые ящики не запрещена.

Как бороться с разносчиками рекламных флайеров? Почему их пускают в подъезды? И сколько разносчики на этом зарабатывают? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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