"Актуальный репортаж": москвичи пожаловались на рекламные листовки в подъездах жилых домов

В одной из московских многоэтажек появился ящик с надписью "Спам". Жильцы дома таким образом решили привлечь внимание к проблеме бумажного мусора в виде листовок. Подобной рекламной продукцией засыпан практически каждый московский подъезд. Дело в том, что законом рассылка рекламы через почтовые ящики не запрещена.

Как бороться с разносчиками рекламных флайеров? Почему их пускают в подъезды? И сколько разносчики на этом зарабатывают? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.