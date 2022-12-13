Европейское пиво в России могут заменить китайским – СМИ

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Проблемы с поставкой европейского пива заставляют дистрибьюторов перестраивать импортный ассортимент. В скором времени Московская пивоваренная компания (МПК) наладит поставки китайского пива Tsingtao. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на реестр Росаккредитации.

Эксперты отмечают, что снижение стоимости пива МПК может сделать бренд более массовым. Компания получила декларацию соответствия на китайское пиво еще в ноябре. Известно, что продукция будет поставляться в банках объемом 0,5 литра. Размер партии составит около 41,5 тысячи штук.

Tsingtao – популярное китайское пиво. Выпускающая его пивоваренная компания входит в топ-10 производителей пива в мире и поставляет продукцию более чем в 100 стран.

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