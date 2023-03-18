Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию всех участников СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в РФ устанавливается уголовная ответственность за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Теперь уголовное наказание будет применяться за публичную деятельность по дискредитации любых участников СВО, в том числе добровольческих формирований, организаций или людей, которые помогают ВС РФ в выполнении задач.

Максимальное наказание за подобное преступление увеличивается с 5 до 7 лет лишения свободы. Новые поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП).

В Госдуме объяснили, что уголовная ответственность будет предусмотрена в том моменте, если нарушитель уже привлекался к административной ответственности за подобные действия в течение года. Помимо этого, изменения распространяются и на распространение фейков. На данный момент за публичное распространение ложной информации о ВС РФ, которая стала причиной серьезных последствий, грозит до 15 лет лишения свободы. Такая же ответственность будет наступать за распространение фейков о добровольцах.

Кроме того, законом предусматривается уголовное наказание за незаконное проникновение на важные государственные объекты, сооружения на коммуникациях и к спецгрузам. Согласно инициативе, за подобное преступление будет взиматься штраф в размере до 500 тысяч рублей или наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 2 лет.

15 марта сенаторы СФ в ходе заседания одобрили поправки, согласно которым вводится уголовная ответственность за дискредитацию всех участников СВО. До этого их одобрили в Госдуме.

Госдума приняла закон о штрафах за дискредитацию добровольцев, участвующих в СВО

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