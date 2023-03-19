Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Кремля.

Во время совещания президент России выслушал доклады начальника Генерального Штаба ВС РФ Валерия Герасимова и других военачальников.

Ранее сообщалось, что Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, где осмотрел несколько объектов города и пообщался с местными жителями. Это стало первой поездкой российского президента в Донбасс.

До этого стало известно, что Владимир Путин прибыл в Крым в девятую годовщину воссоединения полуострова с Российской Федерацией.

Изначально планировалось, что глава государства примет участие в открытии местного значимого культурно-исторического объекта по видеосвязи. Однако, как отметил глава Севастополя Михаил Развожаев, Владимир Путин решил приехать сам, за рулем автомобиля.

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