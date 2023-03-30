Россиянам рассказали о повышении пенсий и других изменениях с апреля 2023 года

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С апреля 2023 года в России вступят в силу несколько важных нововведений. Они коснутся в том числе пенсионеров, владельцев недвижимости и пошлин на товары из-за границы.

Повышение пенсий

С 1 апреля социальные пенсии россиян будут увеличены на 3,3% в дополнение к июньской индексации на 10%. Новая мера коснется примерно четырех миллионов человек. Выплаты увеличат автоматически, никаких заявлений писать не нужно.

Социальную пенсию получают те, у кого нет достаточного трудового стажа для страховых выплат. В частности, пожилые, инвалиды, граждане, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, которые учатся на очной форме.

Весенний призыв

С 1 апреля начнется набор на срочную службу в армию. В этом году весенний призыв пройдет по прежним правилам, под него подпадают россияне от 18 до 27 лет. В будущем с 1 января 2024 года предлагается поэтапно увеличить возраст срочников до 21–30 лет, соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Пошлины на зарубежные товары

С 1 апреля снизится беспошлинный порог на ввоз товаров из-за границы при их покупке в онлайн-магазинах. Раньше он составлял 1 000 евро, теперь планка будет установлена на отметке в 200 евро. Если порог превышен, покупателю придется заплатить пошлину в 15% от цены товара, но не менее 2 евро за килограмм. Вес посылки при этом не может быть больше 31 килограмма.

Также установлен беспошлинный порог в 500 евро для покупок, которые попадают из-за рубежа не воздушным транспортом или пешком при переходе через границу. Для авиапассажиров правила не изменились: в самолете без дополнительной платы разрешено везти товары не дороже 10 тысяч евро.

Налоги

С 1 апреля меняются правила подачи в ФНС сведений о недвижимости или транспортных средствах. Налоговые органы упростили процедуру: теперь не нужно указывать виды недвижимости, реквизиты документов о правах на земельные участки и отдельные характеристики транспортных средств.

Нововведение касается только тех, кто не получил уведомление и не оплатил налоги за свое имущество.

Покупка страховки

С 1 апреля страховая компания должна предоставлять клиенту краткую информацию об условиях договора. В частности, о страховом покрытии, сроках и сумме возврата денег при досрочном расторжении документа, а также досудебном урегулировании споров.

Такую памятку должны показать клиенту до подписания нового договора или продления действующего. Если компания этого не сделает, можно отказаться от полиса и вернуть часть суммы за оставшийся срок его действия.

Маркировка пива

С 1 апреля в России вступит в силу обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах – с ее помощью будут бороться с контрафактом. При этом стоимость пива после введения маркировки практически не изменится.

Ярмарки и летние веранды

С 1 апреля в Москве откроется сезон летних веранд. Устанавливать их начали еще с середины марта.

Кроме того, с 14 апреля в столице заработают ярмарки выходного дня. Власти города уже принимают от бизнеса заявки на участие, между желающими будет распределено более 1,3 тысячи торговых мест по 67 адресам во всех округах. Точки для торговли выделяют бесплатно, их могут получить владельцы фермерских и личных хозяйств, а также ИП и юрлица.

Кредиты в МФО

С 23 апреля микрофинансовые организации начнут тщательнее проверять заемщиков при выдаче онлайн-кредитов. Всего создано 10 параметров, минимум три из которых МФО обязаны использовать.

В частности, ЦБ РФ рекомендует проверять паспорт клиента (не фальшивка ли это), подлинность фото и сведения о кредитной истории. Также организации должны будут убедиться, что счет и номер телефона предоставляет их владелец, а не мошенники. Кроме того, МФО дали право проверить электронную почту заемщика и задать ему серию контрольных вопросов.

Работа транспорта

В апреле изменится расписание поездов на Казанском направлении МЖД. Это нужно для подготовки к запуску МЦД-3.

В частности, с 5 по 26 апреля интервалы между пригородными поездами в часы пик вырастут до 20 минут, в течение дня – до 40. Кроме того, у некоторых электричек изменится маршрут: одни будут курсировать от и до станции Перово, другие – от и до Казанского вокзала. Часть поездов и вовсе ходить не будут. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте ЦППК или в мобильном приложении перевозчика.

Также с 1 апреля дополнительный электропоезд "Ласточка" начнет ездить между Москвой и Смоленском. Он станет уже шестым на этом маршруте. Из столицы новый поезд будет отправляться в 09:56 и прибывать на конечную точку в 14:40. Из Смоленска состав поедет в 17:08, прибудет в Москву – в 21:33.



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