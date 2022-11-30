Мишустин подписал указ об обязательной маркировке пива и вейпов

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Председатель правительства России Михаил Мишустин одобрил указ о введении обязательной маркировки жидкостей для электронных сигарет и одноразовых паровых устройств с 15 декабря текущего года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что специальная маркировка будет введена для всех жидкостей для вейпов с никотином, а также безникотиновых устройств. Решение будет распространяться и на картриджи, капсулы, а также одноразовые электронные сигареты.

Помимо этого, маркировка пива в кегах начнется в стране с 1 апреля 2023 года, а упакованного в стеклянную тару – с 1 октября 2023 года.

В сентябре сообщалось, что ЛДПР занимается разработкой законопроекта о предупреждающей о вреде маркировке вейпов и содержащей устрашающие картинки упаковке для них.

Замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что четверть упаковки вейпа должна содержать информацию о вреде их использования, а также пугающие изображения.

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