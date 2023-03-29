Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в апреле

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С 1 апреля 2023 года социальные пенсии повысят на 3,3% в дополнение к прошлогодней индексации в 10%. Таким образом, рост будет выше темпов инфляции, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте палаты.

"Изменения коснутся около 4 миллионов пенсионеров, которые получают пенсии по инвалидности, потере кормильца и других", – заявил он.

С 1 апреля также изменятся требования к кредитным кооперативам в связи с тем, что в этой сфере часто встречались нарушения. Любые кредитные кооперативы, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства маткапитала, должны соответствовать требованиям Банка России. Они будут включены в отдельный специальный перечень, отметил Володин.

"Важно, чтобы граждане могли эффективно распоряжаться средствами маткапитала. Закон позволит снизить количество нарушений при направлении его на покупку жилья, защитит от мошенничества в этой сфере", – добавил председатель ГД.

Во время проведений массовых культурно-развлекательных мероприятий с 6 апреля власти городов смогут принимать решения об ограничении движения судов по воде. Перекрыть движение смогут в случае обращения организатора мероприятия. Володин заявил, что закон может коснуться, например, праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге.

С 19 апреля граждане, которые являются держателями ипотечных бумаг, будут защищены в случае объявления банка банкротом. Денежные средства из ипотечного покрытия будут находиться в специальном залоговом счете, открытом в одном из уполномоченных банков.

Председатель ГД рассказал, что с 28 апреля органы исполнительной власти смогут изучить документы из Единого государственного реестра записей и актов гражданского состояния не на бумажных носителях, а в электронном виде.

Также с 29 апреля изменятся требования для принятия на государственную службу. Будут введены понятия "профессиональный уровень", "оценка профессионального уровня", вид и область "профессиональной служебной деятельности". Поиском, изучением умений и проверкой способностей претендентов будут заниматься подразделения госоргана по вопросам службы и кадров. Отмечается, что квалификационный экзамен будет отменен, резюмировал Володин.

Ранее сообщалось, что ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит службе получать доступ к системам и базам данных агрегаторов такси, а также к геолокации и информации о платежах клиентов. Проект был создан для дальнейшей реализации закона о такси, который вступит в силу 1 сентября 2023 года.



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