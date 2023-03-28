ФСБ может обязать агрегаторов такси предоставлять доступ к геолокации и платежам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит службе получать доступ к системам и базам данных агрегаторов такси, а также к геолокации и информации о платежах клиентов. Об этом сообщают "Ведомости".

"Служба заказа легкового такси, являющаяся организатором распространения информации в сети "Интернет", предоставляет подразделению ФСБ… круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси", – указано в документе, опубликованном на сайте ведомства.



Проект был создан для дальнейшей реализации закона о такси, который вступит в силу 1 сентября 2023 года.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус объяснил, что указанные в документе данные агрегаторы и так собирают, но в случае принятия документа информацию должны предоставить все участники рынка.

Швагерус обратил внимание и на сроки предоставления информации ведомству. Если компания не может выполнить запрос ФСБ, то она должна проинформировать об этом и указать новый срок. При этом агрегатор должен обосновать свою невозможность отправить данные. Он добавил, что если спецслужба направит срочный запрос, то агрегатор обязан предоставить всю информацию в течение трех рабочих дней, а при отсутствии пометки компаниям дается десять дней.

Эксперт подчеркнул, что судебный или процессуальный порядок в этих случаях не предусмотрен.

Ранее Минтранс РФ предложил ограничить часы работы таксистам. Согласно тексту проекта, после 12 часов работы водитель не сможет получить новый заказ от агрегатора. В ведомстве считают, что такая мера приведет к уменьшению риска происшествий и причинения вреда здоровью граждан. Кроме того, водитель такси будет обязан сделать перерыв не позже чем через пять часов после начала смены, в противном случае он также не будет получать новые заказы какое-то время.



Минтранс РФ готовит новые ограничения для такси

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!