Социальные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы с 1 апреля

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Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной индексации на 3,3% социальных пенсий с 1 апреля 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2023 года социальных пенсий в размере 1,033", – говорится в постановлении.

Ранее министерство труда и социальной защиты РФ предложило повысить социальные пенсии с 1 апреля текущего года в дополнение к ранее проведенной индексации.

В ведомстве указали на то, что с 1 июня прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, страховые и социальные пенсии, согласно поручению президента РФ, были проиндексированы на 10%.



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