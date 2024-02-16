В России повысят президентскую и правительственную стипендии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Президентская и правительственная стипендии для студентов будут серьезно увеличены в ближайшее время. Об этом сообщил Владимир Путин во время беседы со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

Так глава государства прокомментировал слова участницы встречи о том, что стипендии дают возможность совмещать учебу с другой деятельностью.

"Сейчас еще правительственную стипендию, президентскую мы повысим существенно", – цитирует его ТАСС.

Ранее министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам закрепить размер стипендий на уровне прожиточного минимума. По словам замминистра Константина Могилевского, речь идет о сумме академической и социальной стипендии.

До этого стало известно, что власти страны на эти цели планируют каждый год выделять из федерального бюджета более 2,3 миллиарда рублей. Несмотря на то что верхний предел не обозначен, а вузы сами устанавливают размеры социальных стипендий, их минимальный размер определен.



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