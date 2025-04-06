Еще один дом появится в Тимирязевском районе по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство еще одного дома по программе реновации в Тимирязевском районе столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя ведомства Антона Слободчикова.

Объект появится на земельном участке площадью около 0,5 гектара возле Дмитровского шоссе. Общая площадь восьмиэтажного дома составит свыше 15 тысяч квадратных метров.

"В здании предусмотрен подземный паркинг, а на первом этаже разместится входная группа с комнатой для колясок и консьержа, а также помещения общественного и коммерческого назначения", – сказал Слободчиков.

После получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ инспекторы Мосгосстройнадзора составят график проверок, которые будут проводиться на всех этапах строительства, подчеркнул он.

Фасад здания оформят навесными системами с фиброцементными плитами белоснежного цвета. Первый нежилой этаж постройки будет оформлен рельефной бетонной плиткой под кирпич натурального оттенка, добавил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Корзины под кондиционеры из металлического листа также окрасят в цвет фасада", – подчеркнул Кузнецов.

Кроме того, вокруг дома создадут безбарьерную среду, сделают проезды, тротуары и пешеходные дорожки, установят скамейки, урны и смонтируют освещение. Также здесь выполнят озеленение, высадив деревья и кустарники, и обустроят зону отдыха, детскую площадку и спортивную площадку.

Ранее Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка для постройки нового дома по программе реновации в Люблине. Объект планируется возвести на Ставропольской улице на юго-востоке Москвы. Таким образом, новостройка появится в районе с развитой социальной инфраструктурой со множеством образовательных учреждений в пешей доступности.

