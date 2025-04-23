Собянин одобрил план создания современного квартала на юго-востоке Москвы 

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новый современный жилой квартал по программе реновации появится на юго-востоке Москвы, заявил Сергей Собянин.

"Утвердили проект реорганизации территории нежилой застройки в Южнопортовом районе ЮВАО", – написал мэр города в своем телеграм-канале.

Под эти цели был выделен участок площадью 0,44 гектара на Симоновском Валу. Ранее здесь были устаревшие объекты, отметил градоначальник. Теперь вместо них появится 18 600 "квадратов" недвижимости. Кроме того, территория вокруг жилого комплекса будет благоустроена, также планируется обновить улично-дорожную сеть.

"Это еще один шаг к созданию комфортной городской среды", – сказал Собянин.

Он напомнил, что в столице реализуется уже 115 проектов комплексного развития территории, чья площадь достигает около 1 400 гектаров. В итоге москвичи получат свыше 28 миллионов квадратных метров недвижимости и свыше 334 тысяч новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что новые жилые дома по программе реновации появятся в столичном районе Черемушки. Речь идет о территории на улице Гарибальди. Общая площадь застройки земельного участка площадью около 6 гектаров превысит 300 тысяч квадратных метров. В частности, здесь проведут комплексное благоустройство с созданием зон для отдыха, детских игр и занятий спортом.