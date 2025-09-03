Двухэтажное здание в Сыромятническом проезде выставлено на городские торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Расположенное в Басманном районе двухэтажное здание выставлено на городские торги. Об этом рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

Объект, площадь которого составляет 200,5 квадратных метра, находится в Сыромятническом проезде. Здание имеет свободное назначение, поэтому в нем можно открыть любой вид бизнеса.

Однако объект расположен в границах охранной зоны строгого регулирования застройки, а также зон охраняемого ландшафта и охраняемого культурного слоя. Именно поэтому любые работы, которые будут проводиться в этом здании, придется согласовывать с департаментом культурного наследия Москвы.

Заявки на участие в аукционе можно направить до 22 сентября, а их результаты будут озвучены 2 октября. Для участия в торгах инвесторам нужна будет регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Пуртов добавил, что на инвестиционном портале города представлен большой выбор коммерческих объектов, которые можно купить у города. Их можно использовать для начала или расширения бизнеса, а также для открытия кафе, ресторанов, магазинов, спортивных студий и иных предприятий.

"Коммерческие объекты в центре Москвы позволяют предпринимателям при реализации бизнес-проектов сочетать современный формат с уникальной атмосферой исторических районов города", – уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она рассказала, что с начала года инвесторы купили у города 4 нежилых объекта, которые расположены в Басманном районе. Их площадь превышает тысячу квадратных метров. Еще 3 здания площадью свыше 600 квадратных метров выставлены на торги.

Ранее город выставил на торги 21 участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ТиНАО. Принять участие в аукционе могут только физические лица. Будущие владельцы смогут построить там дома, хозяйственные помещения, гаражи и заняться садоводством.

Размер участков составляет от 6,9 до 15,1 сотки. На них можно будет возвести дома площадью от 274 до 605,2 квадратного метра. Заявки будут приниматься с 12 сентября по 3 октября, а аукцион состоится с 18 сентября по 9 октября на электронной площадке "Росэлторг".

