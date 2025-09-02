На торги выставлен 21 участок в ТиНАО для строительства частных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на открытые торги 21 участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в ТиНАО. Принять участие могут только физические лица, сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Территория ТиНАО активно развивается: здесь строятся дороги, социальные и другие инфраструктурные объекты. В то же время она сохраняет свою привлекательность для тех, кто стремится к комфорту и спокойствию загородной жизни", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

На городском инвестиционном портале размещены участки в районах Вороново, Филимонковском, Внуково, Краснопахорском и Бекасово. Будущие владельцы смогут построить там дома, хозяйственные помещения, гаражи и заняться садоводством.

Размер участков составляет от 6,9 до 15,1 сотки. На них можно будет возвести дома площадью от 274 до 605,2 квадратного метра.

Заявки будут приниматься с 12 сентября по 3 октября, а аукцион состоится с 18 сентября по 9 октября на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на торги права на размещение четырех объектов автообслуживания. Три участка площадью от 328 до 578 квадратных метров расположены на северо-востоке и севере города, а также в ТиНАО. Там можно будет открыть автомойку, пункт ремонта автомобилей и другие предприятия в сфере автообслуживания.

