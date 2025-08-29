Москва выставила на торги права на размещение четырех объектов автообслуживания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Права на размещение четырех объектов автомобильной инфраструктуры выставлены на торги, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Использование некапитальных конструкций в большинстве случаев значительно снижает сроки запуска бизнеса, а также минимизирует предварительные затраты. Получить право на размещение таких объектов в Москве можно на городских торгах", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что три участка площадью от 328 до 578 квадратных метров расположены на северо-востоке и севере Москвы, а также в ТиНАО. Там можно будет открыть автомойку, пункт ремонта автомобилей и другие предприятия в сфере автообслуживания. Еще один участок площадью 2 034 квадратных метров расположен на западе столицы, там можно создать парковку на 59 автомобилей.

Участки для размещения предприятий расположены на Дмитровском шоссе в районе Северном, в Прибрежном проезде в Ховрине и деревне Киселево ТиНАО. Срок размещения составляет 10 лет. Открыть парковку можно будет на 5 лет на Мичуринском проспекте в районе Тропарево-Никулино.

Срок подачи заявок завершается 5 сентября, а сами торги пройдут 9 сентября. Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее в Москве выставили на открытые аукционы два коммерческих помещения свободного назначения, расположенные в районе Измайлово. Объекты находятся на Первомайской и Парковой улицах. Прием заявок завершится 2 и 4 сентября в зависимости от выбранного лота. Итоги подведут 11 и 16 сентября.

