Город выставил на торги 38 киосков для продажи мороженого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Москва выставила на городские торги 38 нестационарных торговых объектов (НТО), расположенных в разных районах столицы. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства города.

"Участие в аукционах на право осуществления торговой деятельности в НТО – отличная возможность для развития малого предпринимательства в столице", – отметил он.

По словам руководителя ведомства, основной ассортимент выставленных киосков включает мороженое и изготовленные на его основе изделия, например, торты и пирожные. Кроме того, там можно будет торговать замороженными овощами, фруктами, ягодами, водой, соками, квасом и другими безалкогольными напитками

Участвовать в аукционах могут ИП и юрлица, относящиеся к малому и среднему бизнесу. Заявки им необходимо подать до 5 и 26 сентября. При этом сами аукционы состоятся 10 сентября и 1 октября. Победители смогут арендовать киоски на пять лет.

Узнать о текущих объектах, выставленных на городские торги, можно, посетив инвестиционный портал Москвы. В разделе нестационарных торговых объектов представлены киоски, павильоны, пункты проката спортивного инвентаря, вендинговые автоматы, постаматы для выдачи интернет-заказов, тележки для продажи кукурузы, бахчевые развалы и елочные базары.

Вместе с тем вся необходимая информация о лотах содержится в разделе "Торги Москвы". Там можно найти фотографии, документацию, условия и форму реализации объектов. Также портал позволяет совершить виртуальный 3D-тур по каждому из них. Участие в городских торгах доступно онлайн, что позволяет проводить все этапы процедуры дистанционно.

Вместе с тем до 2 и 4 сентября у всех желающих есть шанс подать заявку на торги с двумя коммерческими помещениями свободного назначения. Они расположены в столичном районе Измайлово.

Объекты находятся на Первомайской и Парковой улицах. В помещениях есть электричество, канализация, газо- и водоснабжение. Там можно открыть студию, пункт выдачи заказов, школу иностранных языков и другое. Один объект расположен в подвале, второй – на третьем этаже.