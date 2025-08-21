Два помещения в районе Метрогородок выставлены на городские торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два коммерческих помещения в районе Метрогородок недалеко от национального парка "Лосиный остров" выставили на городские торги. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

По его словам, объекты имеют свободное назначение и подойдут для ведения разных типов бизнеса.

Помещение в доме 30 на Открытом шоссе находится на первом этаже, а в здании на улице Николая Химушина (дом 17, корпус 1) – на цокольном. Их площадь составляет 100,9 и 201,8 квадратного метра.

"Во втором объекте в настоящее время расположены пункты выдачи заказов – победитель торгов станет собственником помещения с готовым бизнес-решением", – отметил Пуртов.

Он также добавил, что прием заявок на участие в торгах завершится 28 августа и 4 сентября в зависимости от выбранного лота, аукционы состоятся 8 и 16 сентября. Принять участие в торгах могут любые физические и юридические лица.

Как сообщалось ранее, с января по июль инвесторы в Москве приобрели на торгах 29 зданий, в том числе три объекта культурного наследия. Больше всего объектов реализовано в центре, на северо-востоке и юго-востоке столицы. В среднем на один лот претендовали четыре участника.

Одним из самых крупных лотов стал комплекс зданий суммарной площадью 3,6 тысячи квадратных метров в Хохловском переулке.

