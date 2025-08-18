Помещение свободного назначения выставлено на торги в Новогирееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коммерческое помещение площадью 975,5 квадратного метра в Новогирееве выставлено на торги, сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, у объекта свободное назначение, что позволит будущему владельцу реализовать различные бизнес-проекты. Например, открыть офис, торговую точку, образовательный центр или медицинскую клинику, передает портал мэра и правительства Москвы.

Помещение находится по адресу Зеленый проспект, дом 20, в пешей доступности от станции метро "Перово".

Гендиректор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов отметил, что лот обладает большим потенциалом благодаря выгодному расположению. Развитая инфраструктура района, хорошая транспортная доступность и высокая плотность жилой застройки создают благоприятную среду для привлечения клиентов.

Расположенные на востоке Москвы помещения пользуются большим спросом у бизнесменов, указал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов. За полгода на городских аукционах реализовали 101 помещение.

Заявочная кампания по продаже объекта в Новогирееве продлится до 20 августа, сами торги пройдут 1 сентября, добавил Пуртов.

Ранее в Хорошёвском районе выставили на аукцион три помещения свободного назначения. Их общая площадь составила 1,3 тысячи "квадратов". Расположены они вблизи станций метро "Полежаевская", "Беговая" и "Аэропорт".