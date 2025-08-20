Инвесторы приобрели 29 зданий на столичных торгах с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С января по июль инвесторы приобрели на торгах 29 зданий, в том числе три объекта культурного наследия. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, больше всего объектов реализовано в центре, на северо-востоке и юго-востоке столицы. В среднем на один лот претендовали четыре участника. Ушедшие с торгов здания, являющиеся объектами культурного наследия, согласно условиям договоров, будут отреставрированы.

Одним из самых крупных лотов, реализованных с начала года, стал комплекс зданий суммарной площадью 3,6 тысячи квадратных метров в Хохловском переулке. В свою очередь, дом на улице Декабристов площадью 153,7 "квадрата" оказался самым популярным – на него претендовали сразу 14 инвесторов.

Поучаствовать в аукционах могут физические и юридические лица. Для этого необходима регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Всего в Москве с 2020 года по итогам торгов было продано свыше 900 тысяч "квадратов" коммерческой недвижимости, заявил ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Предприниматели и физлица приобрели у города 9,8 тысячи объектов, общая сумма реализации составила 91,3 миллиарда рублей.