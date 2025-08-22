Два коммерческих помещения выставлены на торги в столичном Измайлове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Два коммерческих помещения свободного назначения выставлены на открытые аукционы в столичном районе Измайлово, сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, объекты площадью 42,2 и 99,6 квадратного метра находятся на Первомайской и Парковой улицах соответственно. Прием заявок на участие в торгах завершится 2 и 4 сентября в зависимости от выбранного лота. Итоги аукционов подведут 11 и 16 сентября, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

В помещениях есть электричество, канализация, газо- и водоснабжение. Там можно открыть студию, пункт выдачи заказов, школу иностранных языков и другое. Один объект расположен в подвале, второй – на третьем этаже.

Ранее два помещения для ведения разных типов бизнеса выставили на аукционы в районе Метрогородок. Их площадь варьируется от 100,9 до 201,8 "квадрата". Заявки на участие в торгах принимаются до 28 августа и 4 сентября, сами аукционы состоятся 8 и 16 сентября.