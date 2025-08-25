Новый культурно-досуговый комплекс появится в Филимонковском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Новый культурно-досуговый объект появится в Филимонковском районе ТиНАО, сообщила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Победитель аукциона арендовал у города участок площадью 0,23 гектара <...> Комплекс появится по адресу поселок Птичное, Лесная улица, земельный участок № 3", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь здания составит 2,3 тысячи квадратных метров, внутри инвестор сможет разместить точки общепита, места для занятий спортом, а также площадки для проведения развлекательных мероприятий.

Договор аренды участка будет действовать 4 года и 10 месяцев. За это время арендатору нужно будет не только успеть построить комплекс, но и ввести его в эксплуатацию. При этом площадь для размещения культурно-досуговых зон не должна быть менее 920 квадратных метров.

По словам главы департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, всего на открытый аукцион по аренде объекта подавали заявки 11 инвесторов. Выиграть на торгах смог участник, который предложил арендную плату в размере 7 миллионов рублей в год.

Ранее на торги выставили два коммерческих помещения в районе Метрогородок, недалеко от национального парка "Лосиный остров". Объекты имеют свободное назначение и подойдут для ведения разных типов бизнеса. Их общая площадь превышает 100 и 201 квадратный метр соответственно. Первое помещение находится на Открытом шоссе, а второе – на улице Николая Химушина.

