Амфитеатр и шатер появятся в усадьбе Виноградово

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

Специалисты монтируют эконастил в южной части усадьбы Виноградово в рамках комплексного благоустройства территории. Также там создадут амфитеатр и шатер, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"На данный момент уже сделали свайное основание, на котором из металлокаркаса сформировали конструктив экотропы и карманов. Сейчас окрашиваем элементы настила и параллельно монтируем специальную террасную доску. Кроме этого, в каркасе экотропы обустраиваем каналы, куда закладываем полипропиленовые трубы", – указал замглавы столичного департамента капитального ремонта Владимир Алябьев.

Экотропу назвали "Лесной променад". Общая протяженность настила составит около 1,1 тысячи метров. Ее частью станут 22 кармана.

По словам Алябьева, в усадьбе планируется организовывать культурно-просветительские мероприятия, поэтому в одном из карманов сделают арочный шатер площадью 400 квадратных метров, а перед ним установят лавочки. В другом кармане специалисты организуют амфитеатр с крытой сценой и павильон-гримерку.

Еще в одном из карманов появится ротонда в классическом стиле и качели. В остальных 19 карманах установят скамейки и урны. Все площадки расположатся в глубине.

Для безопасности гостей экотропу оборудуют перилами и парковыми торшерами.

