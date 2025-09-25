Коммерческое здание свободного назначения выставлено на торги в районе Северном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание со свободным функциональным назначением в районе Северном выставили на торги, сообщила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, площадь объекта составляет более тысячи квадратных метров. За счет свободного назначения оно подойдет для различных задач, например открытия офисов или сервисных центров.

Здание находится по адресу 2-я Северная линия, дом 7. Район отличается развитой жилой застройкой и удобной транспортной доступностью, что делает объект привлекательным для предпринимателей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 октября, сами торги пройдут 20-го числа.

Ранее в Таганском районе выставили на торги одноэтажное здание с земельным участком. Объект находится по адресу улица Яузская, дом 10/2, строение 2. В помещении победители аукциона смогут открыть кафе или салон красоты.