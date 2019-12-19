Производство шампанского в России может упасть в два-три раза

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Российские производители игристых вин предупредили о вероятном сокращении поставок отечественного шампанского из-за запрета импортных виноматериалов и появления новых правил выкладки продукции в магазинах. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Как отметил глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович, запрет зарубежных виноматериалов сократит производство игристого вина в два-три раза. В материале подчеркивается, что около 60% продукции "Абрау-Дюрсо" производится из импортного виноматериала, а у "Игристых вин" – почти 100%.

Производители также выразили свое недовольство новыми правилами маркировки. "Мы сможем называть продукт только виноградосодержащим напитком с этикеткой "Не является вином". Рядом будет стоять дешевый импорт неизвестного происхождения и низкого качества с правом называться вином", – объяснил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации выступили с предложением исключить вино из списка алкогольных напитков. Инициатива принадлежит председателю комитета СФ по экономической политике Андрею Кутепову. Отмечается, что такая инициатива позволит простимулировать сферу виноделия в стране.

