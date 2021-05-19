Памфилова прокомментировала перенос переписи населения

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Председатель ЦИК Элла Памфилова прокомментировала идею перенести перепись населения на октябрь. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, данная инициатива является полезной, поскольку в противном случае педагоги испытали бы тройную нагрузку. Речь идет о выборах, переписи и начале учебного года.
Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Весной вновь сдвинуть сроки предложили представители Минэкономразвития. В ведомстве сообщили о необходимости перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.
Данную идею поддержал и Владимир Путин.
Кроме того, в Росстате выразили готовность провести Всероссийскую перепись населения осенью 2021 года.
Путин поддержал предложение перенести перепись населения на октябрь
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