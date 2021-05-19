Путин пообещал рассмотреть предложение Турчака о переносе переписи населения на октябрь

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Всероссийскую перепись населения стоит перенести на октябрь. С таким предложением к президенту РФ Владимиру Путину обратился вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Он обратил внимание на то, что в июле стартует избирательная кампания в Госдуму, которая продлится до сентября. По срокам это как раз совпадает с переписью – ее планируют проводить в августе и сентябре.

"Но, как нам кажется, если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет и впрямую раздражение", – цитирует Турчака РИА Новости.

Он добавил, что обычно переписчиками и сотрудниками избирательных комиссий становятся одни и те же люди – учителя, работники социальной сферы, что создает дополнительные неудобства.

По мнению вице-спикера Совета Федерации, перепись необходимо перенести на октябрь, чтобы позволить людям спокойно и взвешенно ответить на все вопросы.

Президент пообещал рассмотреть прозвучавшее предложение.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена на апрель 2021 года. Весной вновь сдвинуть сроки предложили представители Минэкономразвития. В ведомстве сообщили о необходимости перенести сроки проведения переписи населения с апреля на период с 23 августа по 30 сентября 2021 года.

В октябре прошлого года стартовала перепись населения в труднодоступных районах России. В Томской области перепись населения охватила районы Александровский, Кривошеинский и Тегульдетский.

За октябрь переписчики обошли практически все помещения, указанные в плане маршрутов. Следующий этап переписи в Томской области пришелся на февраль 2021 года.