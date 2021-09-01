В правительстве обсудили подготовку к переписи населения

Фото: Кирилл Кухмарь
Вопросы подготовки к Всероссийской переписи населения обсудили на совещании у первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова.
"Перед нами стоит несколько основных задач – обеспечить участие в проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтеров, завершить все работы по подготовке портала госуслуг к использованию в ходе переписи и возможности заполнить на портале электронный переписной лист", – отметил зампред правительства.
Белоусов также подчеркнул, что перед началом программы необходимо в полной мере оценить готовность инфраструктуры и сотрудников территориальных органов Росстата и местной власти к работе.
Как заявил руководитель Росстата Павел Малков, на данный момент среди населения идет информационно-разъяснительная кампания. В частности, региональные и муниципальные органы власти получили рекомендации по работе, а в Минпросвещения передали материалы по классным часам для детей на тему переписи.
Кроме того, ведомство заключило договор с Минобрнауки, согласно которому к проведению переписи подключат более 36 тысяч студентов, в том числе в формате прохождения практики.
Замглавы Минцифры Олег Качанов добавил, что для портала госуслуг подготовлен формат электронного переписного листа. Его можно заполнить и на ПК, и на мобильных устройствах.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Для учета будут использоваться как традиционные обходы, так и переписные листы в цифровом формате.
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