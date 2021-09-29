Минцифры заявило о готовности к проведению переписи населения в цифровом формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готово к проведению Всероссийской переписи населения в цифровом формате с участием всех зарегистрированных на портале госуслуг пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Олега Качанова.

"По количеству учетных записей <...> у нас сейчас 81 миллион, это те, где человек полностью прошел подтверждение, стандартных записей еще порядка 18 миллионов, они потихоньку конвертируются в подтвержденные... <...> Если гипотетически все 100 миллионов готовы будут прийти, мы всех готовы встретить", – сказал Качанов.

Он также отметил, что тестирование портала перед проведением переписи пройдет в начале октября, а уже в середине месяца россиянам начнут рассылать соответствующие уведомления и информационные материалы.

В свою очередь замглавы Росстата Павел Смелов коснулся участия во Всероссийской переписи населения людей с ограниченными возможностями. По его словам, их проанкетируют в индивидуальном порядке: переписчики в рамках специального графика будут приходить к ним домой в сопровождении представителей социальных служб.

"У нас полное взаимодействие с Минтрудом и Минздравом в части работы с социальными службами и сопровождающими", – приводит его слова ТАСС.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.

Принять в ней участие можно и в электронном формате: для этого в период с 15 октября по 8 ноября необходимо будет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

