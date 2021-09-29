Минцифры заявило о готовности к проведению переписи населения в цифровом формате

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готово к проведению Всероссийской переписи населения в цифровом формате с участием всех зарегистрированных на портале госуслуг пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Олега Качанова.
"По количеству учетных записей <...> у нас сейчас 81 миллион, это те, где человек полностью прошел подтверждение, стандартных записей еще порядка 18 миллионов, они потихоньку конвертируются в подтвержденные... <...> Если гипотетически все 100 миллионов готовы будут прийти, мы всех готовы встретить", – сказал Качанов.
Он также отметил, что тестирование портала перед проведением переписи пройдет в начале октября, а уже в середине месяца россиянам начнут рассылать соответствующие уведомления и информационные материалы.
В свою очередь замглавы Росстата Павел Смелов коснулся участия во Всероссийской переписи населения людей с ограниченными возможностями. По его словам, их проанкетируют в индивидуальном порядке: переписчики в рамках специального графика будут приходить к ним домой в сопровождении представителей социальных служб.
"У нас полное взаимодействие с Минтрудом и Минздравом в части работы с социальными службами и сопровождающими", – приводит его слова ТАСС.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.
Принять в ней участие можно и в электронном формате: для этого в период с 15 октября по 8 ноября необходимо будет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: