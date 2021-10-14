В Росстате объяснили, как будет проходить цифровая перепись населения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Замглавы Росстата Павел Смелов рассказал, как будет проходить перепись населения. Она продлится до 14 ноября, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам Смелова, главная особенность текущей переписи заключается в том, что будут использоваться передовые цифровые технологии.

"Это портал госуслуг. Любой человек может зайти и переписать всю свою семью под одной учетной записью. Однако с учетом того, что не у всех людей есть компьютеры и интернет, все равно сохранится формат работы переписчиков. Они дойдут до каждого дома", – объяснил он.

Еще одна особенность в том, что всех переписчиков оснастят планшетными компьютерами, им не придется носить с собой кипу бумаг. Планшеты будут отечественные, как и программное обеспечение.

Смелов отметил, что главная цель переписи – узнать численность населения и его расселение, то есть фактическое место проживания, а не регистрацию.

С эпидемиологической точки зрения к переписи также подготовились. Всех переписчиков оснастили средствами защиты. Для них проходит отдельный инструктаж. Все переписные участки подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, подчеркнул замглавы Росстата.

Если человек болеет корнавирусом, ему позвонят и попросят пройти перепись через портал госуслуг. Если у человека нет компьютера и смартфона, то в крайнем случае закон позволяет переписать его по телефонной связи.

Всероссийская перепись населения будет включать в себя анкету более чем из 20 вопросов, затрагивающих темы образования, источников дохода, жилищных условий и национальной самоидентификации человека. В ней смогут принять участие не только россияне, но и иностранцы, временно проживающие на территории РФ. Проводиться перепись будет на 10 языках, включая английский и китайский.

Для того чтобы пройти опрос, надо иметь стандартную учетную запись на портале госуслуг. При этом воспользоваться можно как сайтом, так и приложением.

Те, кто не имеет учетной записи или электронных устройств, смогут прийти на один из переписных пунктов. Также по домам будут ходить переписчики. Только в Москве для этого задействуют 26,5 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что для тех, кто предпочтет заполнить анкету онлайн во время переписи населения, Росстат совместно с партнерами подготовил подарки и поощрения.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. При этом на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, она продлится до 20 декабря.

