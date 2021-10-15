Два млн человек приняли участие в переписи населения на госуслугах менее чем за сутки

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Во Всероссийской переписи населения приняли онлайн-участие 2 миллиона человек менее чем за день, сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

"Два миллиона человек переписались на госуслугах менее чем за сутки", – говорится в сообщении.

Всероссийская перепись населения началась в пятницу, 15 октября. Она продлится до 14 ноября.

В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане смогут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Проживающие в РФ граждане других государств также могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.

