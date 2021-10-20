Введение нерабочих дней в РФ не повлияет на работу переписчиков – Росстат

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Введение нерабочих дней в России из-за распространения коронавируса не повлияет на работу переписчиков Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
"Решение о введении нерабочих дней не приведет к изменению графика работы переписчиков, они продолжат работу в рамках ВПН. Росстат еще раз напоминает, что максимально безопасный способ принять участие в переписи – ответить на вопросы переписного листа на госуслугах", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении переписчиков и населения будут усилены меры безопасности. По данным статистического ведомства, все субъекты в достаточном количестве оснащены средствами индивидуальной защиты, также усилят тестирование переписчиков на коронавирус.
Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября.
В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
Проживающие в РФ граждане других государств также могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.
Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения
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