Введение нерабочих дней в РФ не повлияет на работу переписчиков – Росстат

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Введение нерабочих дней в России из-за распространения коронавируса не повлияет на работу переписчиков Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

"Решение о введении нерабочих дней не приведет к изменению графика работы переписчиков, они продолжат работу в рамках ВПН. Росстат еще раз напоминает, что максимально безопасный способ принять участие в переписи – ответить на вопросы переписного листа на госуслугах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении переписчиков и населения будут усилены меры безопасности. По данным статистического ведомства, все субъекты в достаточном количестве оснащены средствами индивидуальной защиты, также усилят тестирование переписчиков на коронавирус.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она продлится до 14 ноября.

В этом году ее впервые проведут в цифровом формате. Заполнить переписной лист граждане могут самостоятельно на портале госуслуг, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

Проживающие в РФ граждане других государств также могут принять участие, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, а окончательные – в IV квартале 2022 года.