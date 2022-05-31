Детские лагеря начнут свою работу с 1 июня

С 1 июня начинают работать лагеря отдыха для детей. Летняя оздоровительная кампания стала одной из тем совещания руководителей Роспотребнадзора.

По словам главы ведомства Анны Поповой, 93% лагерей отвечают требованиям санитарного законодательства. Она также поручила принять меры, направленные на то, чтобы предотвратить работу несанкционированных лагерей, поскольку это несет серьезные риски для здоровья.

Попова также указала на необходимость создать благоприятные условия для летнего отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В этом сезоне их планируют принять около 10 тысяч лагерей.

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