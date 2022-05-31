В Центробанке заявили о рисках хронической высокой инфляции в мире

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В Центробанке заявили о рисках превращения высокой инфляции в хроническую на глобальном уровне из-за запоздалой реакции зарубежных банков на ускорение инфляции.

"Перспективы глобального роста существенно ухудшились из‑за перебоев с поставками сырья и других логистических проблем, которые вызвали рекордный рост цен на сырьевые ресурсы и продовольственные товары", – говорится в обзоре за 4-й квартал 2021 года и 1-й квартал 2022 года.

В связи с этим в регуляторе отметили необходимость более решительного ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центральными банками.

Ранее Владимир Путин сообщил, что накопленная с начала 2022 года инфляция в России превысила 11%. По его словам, год в российской экономике складывается непростой, однако не все проблемы связаны со специальной военной операцией на Украине.

