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Москва 24

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Общество

07:28

Столичные многодетные семьи могут бесплатно ездить в общественном транспорте в Подмосковье

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оба родителя в многодетных семьях Москвы и их несовершеннолетние дети теперь могут бесплатно ездить в общественном транспорте как в столице, так и в Московской области. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и Андрей Воробьев.

Уточняется, что для бесплатного проезда понадобится карта москвича. Детям в возрасте от 16 до 18 лет право бесплатного проезда по социальной карте продлевается автоматически.

Ранее Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках 5–7 лет. При этом детям не будут предоставлять отдельное для сидения место по аналогии с городским транспортом.

В свою очередь Сергей Собянин подписал постановление о выделении 1,8 миллиарда рублей на льготный проезд в городском транспорте для вторых многодетных родителей. Социальную карту на льготный проезд можно оформить в центрах госуслуг "Мои документы".

Путин подписал закон о бесплатном проезде в электричках детей до 7 лет

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