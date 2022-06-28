Путин подписал закон о регистрации детей по месту жительства родителей

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
По нормам от 1997 года, в свидетельстве указывалось фактическое место рождения ребенка. Однако в некоторых городских округах закрываются отделения и будущие мамы обращаются в крупные перинатальные центры, но не могут при этом указать в документах о рождении место жительства.
"По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей", – говорится в пояснительных материалах.
Закон распространяется на все муниципалитеты независимо от количества проживающих граждан.
Ранее в России предложили отменить подоходный налог при продаже жилья для семей с детьми. Речь идет о единственном жилье или доставшемся в наследство. Соответствующее предложение федеральная компания "Этажи" направила в правительство РФ и министерство финансов.
В письме указано, что семьи чаще всего продают единственную квартиру для улучшения жилищных условий, а наследники часто пытаются реализовать свою недвижимость в обход законодательства с занижением суммы сделки, из-за чего нередко становятся жертвами мошенников.
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