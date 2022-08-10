Биолог заявила о подъеме заболеваемости коронавирусом в России в августе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад. Об этом заявила в беседе с "Лентой.ру" доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана омикроном B.A.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.

Ранее профессор МГУ Алексей Аграновский заявил, что новый пик заболеваемости COVID-19 в России вполне возможен. По его словам, это связано с появлением в стране "Кентавра", который очень заразен.

Кроме того, рост заболеваемости предстоящей осенью может быть связан с социальной активностью, поскольку граждане начнут возвращаться после отпусков на работу, в университеты и школы. По мнению вирусолога, новая волна продлится 1–2 месяца.