В России обнаружили новый штамм коронавируса "Дельтакрон"

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Новый гибрид штаммов штамма COVID-19 "Омикрон" и "Дельта" был обнаружен в России при последних загрузках геномных данных из Санкт-Петербурга, рассказал РБК американский ученый Дмитрий Прусс.

По его словам, этот гибрид пока не был выявлен ни в одной стране, кроме России. Прусс отметил, что распространенность этого штамма в Петербурге пока невелика.

"Опасен ли недавно открытый "русский Дельтакрон", еще предстоит определить", – добавил ученый.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн призвал жителей России пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, так как рост заболеваемости зафиксирован во всем мире. Альтштейн напомнил, что ревакцинироваться нужно раз в полгода.

Ожидается, что в России в августе начнется подъем заболеваемости коронавирусом, а к сентябрю – спад. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.

Специалист пояснила, что очередная волна коронавируса в мире вызвана омикроном B.A.5. Однако гребень волны уже точно пройден и она идет на спад.

