Инфекционист назвала два способа предотвратить осеннюю вспышку COVID-19 в РФ

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Люди с признаками простуды должны соблюдать домашний режим. Это позволит минимизировать случаи заражения и предотвратить новую волну COVID-19 в РФ, заявила в разговоре с Москвой 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

Ранее сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал наступление в конце августа пика новой волны коронавируса в РФ. Эксперт также полагает, что на систему здравоохранения это не окажет серьезной нагрузки. Дело в том, что наиболее распространенный сегодня в стране штамм "Омикрон" переносится в легкой форме, пояснил он.

"Нужно, чтобы люди отчетливо понимали, что, если они заболели, неважно, какой респираторной инфекцией, они обязательно должны остаться дома", – подчеркнула Мескина.





Елена Мескина врач-инфекционист Людям с насморком, кашлем, при малейших признаках простуды совершенно нежелательно перемещаться по городу, ходить в магазины, на работу. Домашний режим существенно снизит распространение инфекции.

Еще один способ минимизировать количество зараженных в новую волну – это пройти ревакцинацию, говорит инфекционист.

"Если прошло полгода или тем более год с момента последней прививки, обязательно нужно пройти повторную вакцинацию. То же самое касается тех, кто переболел коронавирусом больше полугода назад", – заключила врач.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам, входящим в группы риска по заражению COVID-19, пользоваться масками в местах скопления людей. При этом в ведомстве считают, что возобновлять сейчас антиковидные ограничения не нужно.