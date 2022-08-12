Эксперт назвал сроки пика заболеваемости коронавирусом в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа – начале сентября, он будет продолжительным, заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирья" Андрей Поздняков.
"Я не думаю, что будет взрывной пик и резкое падение. Вероятно, пик будет растянут по времени и случится в конце августа – в сентябре", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".
Поздняков отметил, что после подъема заболеваемости иммунная прослойка увеличится и вирус пойдет на спад. При этом говорить о его сезонности в настоящее время рано, его подъемы зависят от накопления вируса в популяции.
Специалист рекомендовал желающим вакцинироваться от коронавируса переждать подъема заболеваемости, однако ревакцинироваться необходимо уже сейчас. "Омикрон" и его подштаммы, особенно у ранее вакцинированных и переболевших, обычно протекают как респираторное заболевание без тяжелого течения. Но могут возникнуть отсроченные осложнения", – заключил он.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев сообщил, что в России ожидается два пика заболеваемости подвариантом коронавируса "Кентавр". По его словам, они придутся на сентябрь и декабрь текущего года. Специалист отметил, что надеяться на коллективный иммунитет не стоит. Жителям необходимо по-прежнему соблюдать санитарные меры, а также пройти ревакцинацию.
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