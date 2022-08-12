В РФ за сутки выявили 27 810 случаев заболевания COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

За последние сутки в России выявили 27 810 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

При этом были госпитализированы 2 619 человек с коронавирусом, что на 0,7% больше, чем днем ранее.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 14 320 пациентов. Всего COVID-19 в стране перенес 18 104 261 человек.

За минувшие сутки 57 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

Ранее врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа – начале сентября, он будет продолжительным, заявил врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Поздняков отметил, что после подъема заболеваемости иммунная прослойка увеличится и вирус пойдет на спад. При этом говорить о его сезонности в настоящее время рано, его подъемы зависят от накопления вируса в популяции.

