Ученые рассказали об эффективности вакцины от "Омикрона" против будущих штаммов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Вакцину против подвида штамма "Омикрон" ВА.5. создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, заявил глава центра Александр Гинцбург.

"ВА.5 очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он уже есть в институте имени Н. Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот", – сообщил он газете "Известия".

По его словам, созданная вакцина нацелена на подвид ВА.5, при этом она также защищает от вариантов ВА.1 и ВА.2. Российские ученые рассчитывают, что вакцина будет эффективно защищать от новых штаммов, которые могут появиться в будущем.

Как отметил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков, подвиды "Омикрона" перспективны для эволюции. По его мнению, будущие штаммы будут образовываться именно из них.

"Препарат, о котором идет речь, с большей вероятностью захватит спектр будущих штаммов, чем старая вакцина", – подчеркнул Болков.

Кроме того, вакцина будет дорабатываться при мутациях и изменениях свойств вируса.

Ранее стало известно, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Пять из них зафиксировано в Санкт-Петербурге и один – в Москве. В Роспотребнадзоре пояснили, что речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона".

Все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась. В ведомстве также подчеркнули, что нет никаких оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью.

