В Москве выявили 7 381 новый случай коронавируса за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки в Москве удалось выявить 7 381 новый случай коронавируса. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Известно, что за прошедшие 24 часа срочная медицинская помощь потребовалась 358 столичным жителям.

Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки в Москве 5 955 человек, умерли 20.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 892 603 случая коронавируса. Удалось побороть болезнь за время пандемии 2 663 561 человеку, умерли – 44 654 пациента.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России выявили 27 810 новых случаев заражения коронавирусом. При этом были госпитализированы 2 619 человек, что на 0,7% больше, чем днем ранее.

До этого врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков сообщил , что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа – начале сентября.

Поздняков отметил, что после подъема заболеваемости иммунная прослойка увеличится и вирус пойдет на спад. При этом говорить о его сезонности в настоящее время рано, поскольку подъемы зависят от накопления вируса в популяции.

Специалист рекомендовал желающим вакцинироваться от коронавируса переждать подъем заболеваемости, однако ревакцинироваться необходимо уже сейчас.