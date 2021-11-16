Глава ФМБА рассказала о препарате "МИР-19"

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Препарат от коронавируса "МИР-19" универсален для всей линейки штаммов вируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов", – подчеркнула она.

Скворцова отметила, что возможность заблокировать репликазный сайт позволит бороться с вирусом даже в том случае, если мутация активна.

При этом препарат "МИР-19" полностью безопасен для человека и оказывает воздействие только на вирус, не влияя на организм носителя, добавила глава ФМБА.

"Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме", – заключила она.

Ранее Скворцова сообщала, что препарат "МИР-19" завершает вторую фазу клинических испытаний. Отчет по ним уже подан Минздрав. В настоящий момент ожидается завершение процедуры регистрации.

