Глава ФМБА рассказала о препарате "МИР-19"

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Препарат от коронавируса "МИР-19" универсален для всей линейки штаммов вируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Разработан препарат, блокирующий репликазный сайт вируса Sars-Cov-2, репликазный сайт является жизненно необходимым для вируса. Причем не только для какого-то конкретного штамма, но для всей линейки Sars-Cov-2, для разных штаммов", – подчеркнула она.
Скворцова отметила, что возможность заблокировать репликазный сайт позволит бороться с вирусом даже в том случае, если мутация активна.
При этом препарат "МИР-19" полностью безопасен для человека и оказывает воздействие только на вирус, не влияя на организм носителя, добавила глава ФМБА.
"Он является этиотропным, противовирусным, высокоспецифичным препаратом, первая фаза клинических исследований подтвердила и хорошую переносимость препарата в ингаляционной форме", – заключила она.
Ранее Скворцова сообщала, что препарат "МИР-19" завершает вторую фазу клинических испытаний. Отчет по ним уже подан Минздрав. В настоящий момент ожидается завершение процедуры регистрации.
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