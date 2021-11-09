Препарат от коронавируса "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вторую фазу клинических исследований завершает разработанный в России препарат против коронавируса "Мир-19". Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ТАСС.

По ее словам, это этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19.

В октябре сообщалось, что Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса "Мир-19".

"Мир-19" – это препарат, который состоит из двух компонентов – малых интерферирующих РНК. Они должны помешать размножению SARS-CoV-2 и пептида-носителя.

