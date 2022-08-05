Эксперт заявил, что США никогда не признаются в разработке коронавируса

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Американцы в ближайшее время докажут свою непричастность к разработке коронавируса и сместят фокус в другую сторону. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на экс-советника генсека ООН, бывшего члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина.

По его словам, о разработке Запада знает весь мир.

"У них другого выхода нет, они никогда не сознаются в этом. Они же пытались предъявить иск Китаю на 26 триллионов долларов, что якобы у них произошла утечка. Хотя есть достоверные данные, что первые заболевшие были летом 2019 года именно в США", – сказал Никулин.

Эксперт сообщил, что тогда из-за угрозы биологического заражения был закрыт военно-биологический центр. На территории предприятия когда-то занимались созданием этого гибридного вируса.

Россия, по словам Никулина, должна действовать в этой ситуации более квалифицированно. Владимиру Путину необходимо создать международную комиссию со странами, которые пострадали от биологической агрессии США – Китаем, Бразилией, Индией, Ираном и Кубой, подчеркнул эксперт.

После этого можно будет "перейти от слов к делу" и открыто обосновать свои претензии к США, заключил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США могли быть причастны к появлению COVID-19. Там продолжают анализировать документы, которые обнаружили в биолаборатории в городе Рубежное Луганской области.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов также рассказал, что на Украине в течение нескольких лет испытывали на местных жителях незарегистрированные препараты, потенциально обладающие серьезными побочными эффектами.