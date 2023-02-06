Одноклассник Shaman рассказал о школьных годах певца

Фото: TACC/Вячеслав Прокофьев

Одноклассник Shaman рассказал, что в школьные годы певец не пользовался популярностью среди девочек. Об этом Иван Мягких рассказал в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

По его словам, певец "был себе на уме". Одноклассник уточнил, что больше времени артист уделял сцене, чем личному общению.

В школе Shaman ходил с мелированием и одевался в рок-н-ролльном стиле. Он нередко пропускал уроки из-за репетиций и концертов.

При этом на выпускной вечер артист пришел вместе с преподавательницей по вокалу, которая на шесть лет его старше.

Ранее сообщалось, что клип Shaman на песню "Я русский" за три дня собрал более 2,6 миллиона просмотров на YouTube. Тогда ролик попал на первое место среди музыкальных видео во вкладке "В тренде".

Музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что Shaman может стать голосом нового поколения. В качестве еще одной причины популярности артиста он назвал серьезные темы, которые тот поднимает в своем творчестве.



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