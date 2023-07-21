Кремль заявил о положительном отношении Путина к творчеству певца Shaman

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о положительном отношении Владимира Путина к певцу Ярославу Дронову, известному как Shaman, сообщает ТАСС.

По его словам, российский лидер по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к спецоперации. Представитель Кремля также подчеркнул важность написания и исполнения стихов на эту тему.

"Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, и отрадно видеть, что это есть и сегодня. Поэтому, конечно, это все очень позитивно", – сказал Песков.

Ранее певец Shaman выпустил новый клип на песню "Мой бой", который содержит документальные кадры из зоны СВО с российскими бойцами, врачами и местными жителями. Также в основу ролика легли съемки выступлений артиста в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. На YouTube видео уже собрало свыше миллиона просмотров.

Правительство Канады ввело санкции против певца Shaman. Также в санкционном списке оказались продюсер Иосиф Пригожин вместе с супругой Валерией, Тимати, Филипп Киркоров, Юлия Чичерина и режиссер Никита Михалков. Кроме того, в черный список попали актеры Иван Охлобыстин, Мария Шукшина, Дмитрий Харатьян и другие.

