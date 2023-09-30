Концерт в честь годовщины воссоединения новых регионов с Россией прошел на Красной площади

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Концерт "Одна страна, одна семья, одна Россия!" прошел в субботу на Красной площади в Москве. Концерт посвящен годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

На концертной площадке на Красной площади выступили народные артисты России Николай Басков, Лариса Долина, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, Московский театр танца Гжель, Кубанский казачий хор, Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Маршал, Зара, Надежда Бабкина, группа Руки вверх, Денис Майданов и многие другие. Закрыл концерт певец SHAMAN с песней "Мой бой".

Выступая на концерте, артист Владимир Машков заявил, что день воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией – это величайший день в нашей истории.

"Жители четырех регионов вернулись домой, теперь они под нашей защитой, мы одна страна, одна семья, одна Россия", – сказал на концерте Владимир Машков.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он напомнил, что ровно год назад, 30 сентября, были подписаны договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов. Миллионы жителей Донбасса и Новороссии сделали свой осознанный выбор в ходе референдумов, которые прошли в полном соответствии с международными нормами.